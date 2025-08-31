Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Закон не запрещает кормить голубей — но штраф всё же возможен: в каких случаях

Эксперт по ЖКХ: кормление голубей не нарушает закон, если не создаёт антисанитарию
Пугать россиян штрафами в 400 тысяч рублей за кормление голубей — перебор. Об этом Life заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, никакого федерального запрета на кормление птиц у подъезда нет.

Он пояснил: слухи часто ссылаются на статью 8.2 КоАП о нарушении правил обращения с отходами. Но эта статья касается мусора, а не хлебных крошек и, тем более, не живых птиц. Судебной практики по таким случаям тоже не существует.

Максимум, что может грозить — небольшой штраф за нарушение санитарных норм, если из-за скопления голубей образуется грязь или помёт. В таком случае могут применить статью 6.3 КоАП — это до 500 рублей для граждан. В некоторых регионах действуют местные правила, но суммы санкций там тоже символические.

Так что, если вы кормите голубей аккуратно и не устраиваете помойку — бояться нечего.

