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Тайное стало явным: Ляйсан Утяшева призналась, что мешает ей стать мамой в третий раз

Ляйсан Утяшева отложила рождение третьего ребёнка из-за проблем со здоровьем
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Правда ТВ

Телеведущая Ляйсан Утяшева раскрыла проблемы со здоровьем, препятствующие рождению третьего ребёнка.

В интервью Лауре Джугелии экс-гимнастка сообщила, что после второй беременности у неё обнаружили комплекс заболеваний.

Конкретные диагнозы Утяшева не назвала, но подчеркнула: организм пока не восстановился. Несмотря на мечту о троих детях, она вынуждена отложить планы.

Ведущая рассматривает альтернативные варианты — ЭКО или суррогатное материнство, но пока надеется на естественную беременность.

"Если у меня совсем не получится… тогда подумаю об этом. Пока я очень верю в свой организм", — заявила Утяшева.

Она отметила усилия врачей и вложенные ресурсы в лечение.

Сейчас Ляйсан воспитывает двоих детей — Роберта и Софию — с мужем Павлом Волей. Звёздная пара традиционно ограничивает публичность детей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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