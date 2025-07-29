Тайное стало явным: Ляйсан Утяшева призналась, что мешает ей стать мамой в третий раз

Телеведущая Ляйсан Утяшева раскрыла проблемы со здоровьем, препятствующие рождению третьего ребёнка.
В интервью Лауре Джугелии экс-гимнастка сообщила, что после второй беременности у неё обнаружили комплекс заболеваний.
Конкретные диагнозы Утяшева не назвала, но подчеркнула: организм пока не восстановился. Несмотря на мечту о троих детях, она вынуждена отложить планы.
Ведущая рассматривает альтернативные варианты — ЭКО или суррогатное материнство, но пока надеется на естественную беременность.
"Если у меня совсем не получится… тогда подумаю об этом. Пока я очень верю в свой организм", — заявила Утяшева.
Она отметила усилия врачей и вложенные ресурсы в лечение.
Сейчас Ляйсан воспитывает двоих детей — Роберта и Софию — с мужем Павлом Волей. Звёздная пара традиционно ограничивает публичность детей.
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