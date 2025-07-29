Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Родители Тиммы против Седоковой: новые подробности уголовного дела о доведении до самоубийства

Родители Яниса Тиммы требуют уголовного дела против Анны Седоковой: новые детали
1:01
Правда ТВ

Родители погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, Райтис и Аусма, инициировали уголовное преследование его экс-супруги Анны Седоковой.

По данным Mash, они требуют возбудить дело по статье о доведении до самоубийства. Основанием стали результаты судмедэкспертизы из клиники им. Алексеева.

Специалисты установили: на момент смерти Тимма был психически здоров, без следов психоактивных веществ. Эксперты допустили наличие у спортсмена депрессии и эмоциональной неустойчивости, но подчеркнули — это не могло быть единственной причиной суицида.

Родители намерены провести дополнительную экспертизу для выявления событий, спровоцировавших депрессию. Они убеждены, что к трагедии причастна Седокова.

Уже поданы заявления в правоохранительные органы России и Латвии. Ранее Седокова неоднократно отвергала обвинения семьи Тиммы, называя их клеветой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.