Родители Тиммы против Седоковой: новые подробности уголовного дела о доведении до самоубийства

Родители Яниса Тиммы требуют уголовного дела против Анны Седоковой: новые детали

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Родители погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, Райтис и Аусма, инициировали уголовное преследование его экс-супруги Анны Седоковой.

По данным Mash, они требуют возбудить дело по статье о доведении до самоубийства. Основанием стали результаты судмедэкспертизы из клиники им. Алексеева.

Специалисты установили: на момент смерти Тимма был психически здоров, без следов психоактивных веществ. Эксперты допустили наличие у спортсмена депрессии и эмоциональной неустойчивости, но подчеркнули — это не могло быть единственной причиной суицида.

Родители намерены провести дополнительную экспертизу для выявления событий, спровоцировавших депрессию. Они убеждены, что к трагедии причастна Седокова.

Уже поданы заявления в правоохранительные органы России и Латвии. Ранее Седокова неоднократно отвергала обвинения семьи Тиммы, называя их клеветой.

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