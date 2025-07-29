Призрачная память: загадочная табличка Собчак в Петербурге исчезла так же внезапно, как возникла

Табличка в честь Ксении Собчак таинственно появилась и исчезла в Санкт-Петербурге

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Санкт-Петербурге на доме по улице Кустодиева, где проживала журналистка Ксения Собчак со своим отцом, экс-губернатором Анатолием Собчаком, ненадолго появилась памятная табличка.

Председатель правления дома в разговоре с "Фонтанкой" подтвердил, что ничего не знал об установке. Он отметил иронию ситуации: ранее он безуспешно добивался установки мемориальной доски в честь Анатолия Собчака, получив отказ властей.

Сразу после разговора с прессой управляющий проверил фасад. Оказалось, что табличка уже лежала на земле, демонтированная неизвестными лицами. Дворник сообщил, что её сняли тайно, тем же способом, что и установили.

Исчезновение объекта произошло так же стремительно, как и его появление. Инцидент остался загадкой для жильцов и управляющей компании.

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