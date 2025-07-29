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Циничное бездействие врачей: личная трагедия адвоката Прилучного и её месть системе

Адвокат Прилучного Оксана Даниелова создала центр защиты прав пациентов после смерти мужа
1:07
Правда ТВ

Адвокат актёра Павла Прилучного Оксана Даниелова столкнулась с личной трагедией несколько лет назад.

Её супруг, предприниматель Алексей Даниелов, умер в 2020 году после госпитализации в петербургскую больницу. Даниелова убеждена, что причиной смерти стало "циничное бездействие" врачей.

В память о муже она основала юридический центр защиты прав пациентов, названный его именем. Центр специализировался на помощи пострадавшим от врачебных ошибок.

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", Даниелова вела судебные тяжбы с медицинским учреждением. Ей удалось добиться определённых результатов, хотя детали решения суда не разглашались.

По неподтверждённой информации, деятельность центра в настоящее время приостановлена.

Ранее Даниелова фигурировала в новостях в связи с делом о клевете против Агаты Муцениеце. Адвокат подчеркивала, что именно она, а не Прилучный, инициировала иск к бывшей супруге актёра. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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