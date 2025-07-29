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Танцевать на костях: Поплавская взорвалась из-за Вайкуле и потребовала не прощать предателей

Яна Поплавская осудила Лайму Вайкуле за призыв дать оружие Украине на фестивале в Юрмале
1:20
Правда ТВ

Актриса Яна Поплавская резко осудила певицу Лайму Вайкуле после её выступления на фестивале "Рандеву" в Юрмале. В ходе мероприятия 25-27 июля Вайкуле, обсуждая политическую ситуацию, призвала "дать оружие Украине".

В своём Telegram-канале Поплавская жёстко отреагировала на это заявление. Она раскритиковала не только саму Вайкуле, но и тех, кто оправдывает подобные действия.

Актриса подчеркнула, что речь идёт не просто о предательстве, а о неуважении к жертвам конфликта.

"Не к ним посыл, а к тем, кто, находясь здесь, не уважает горе людей, потерявших близких… Кто хочет предателей простить и вернуть", — заявила Поплавская.

Она назвал подобные призывы недопустимыми. Актриса пояснила, что прощение "ошибившихся предателей" равносильно соучастию.

"Хотите вернуть предателей, тогда верните наших сыновей. Вы не можете этого сделать! Они уже в небесном войске", — обратилась она к чиновникам.

Поплавская осудила перспективу "танцевать на костях" погибших вместе с "вернувшимися предателями-артистами". В заключение она подчеркнула свою позицию: "Я выбрала эту сторону и никогда не предам". 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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