Моя радость беззубая: муж Кудрявцевой показал дочь на фоне громкого скандала с алкоголем

Игорь Макаров опубликовал фото дочери после скандального заявления Леры Кудрявцевой

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Хоккеист Игорь Макаров опубликовал фотографию шестилетней дочери Марии в одной из соцсетей.

Снимок сделан во время отдыха на море. Макаров сопроводил его ласковым комментарием. Эта публикация появилась вскоре после громкого семейного скандала, ставшего достоянием общественности.

Ранее, 13 июля, супруга спортсмена, телеведущая Лера Кудрявцева, сделала откровенное заявление. Она сообщила, что устала бороться с алкогольной зависимостью мужа и "сдаётся".

Кудрявцева рассказала о многолетних попытках помочь Макарову, включая обращения к врачам, реабилитационные центры и кодирование. По её словам, всё это скрывалось от их маленькой дочери и коллег.

Игорь Макаров резко отреагировал на публичное обсуждение личной проблемы. Он потребовал от супруги прекратить подобные заявления.

Откровения Кудрявцевой вызвали широкую реакцию в сети. Многие пользователи выразили поддержку телеведущей, советуя ей разорвать отношения.

Спортсмен ответил на критику в свой адрес. Он заявил о значительных финансовых достижениях, упомянув приобретение нескольких объектов недвижимости. Также Макаров жёстко высказался в адрес недоброжелателей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.