Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Хочу, чтобы маму с папой называли родителями Софии: 10-летняя наследница звёзд бросила вызов Утяшевой и Воле

Дочь Утяшевой и Воли София заявила о желании превзойти родителей по известности
Правда ТВ

10-летняя София Воля, дочь Ляйсан Утяшевой и Павла Воли, впервые дала интервью в рамках беседы матери с Лаурой Джугелией.

Девочка заявила о амбициозной цели: превзойти родителей по уровню известности.

"Хочу, чтобы в будущем люди, видя маму с папой, говорили: "О, это родители Софии и Роберта Воли"", — поделилась София.

Она подчеркнула желание избавиться от статуса "наследницы звёзд", создав собственную репутацию.

Интервью стало исключительным событием: девочка отвечала спиной к камере. Родители сознательно ограничивают публичность детей, ограждая их от медийности.

София и её брат Роберт используют обычные телефоны без доступа в интернет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.