Хочу, чтобы маму с папой называли родителями Софии: 10-летняя наследница звёзд бросила вызов Утяшевой и Воле

Дочь Утяшевой и Воли София заявила о желании превзойти родителей по известности

10-летняя София Воля, дочь Ляйсан Утяшевой и Павла Воли, впервые дала интервью в рамках беседы матери с Лаурой Джугелией.

Девочка заявила о амбициозной цели: превзойти родителей по уровню известности.

"Хочу, чтобы в будущем люди, видя маму с папой, говорили: "О, это родители Софии и Роберта Воли"", — поделилась София.

Она подчеркнула желание избавиться от статуса "наследницы звёзд", создав собственную репутацию.

Интервью стало исключительным событием: девочка отвечала спиной к камере. Родители сознательно ограничивают публичность детей, ограждая их от медийности.

София и её брат Роберт используют обычные телефоны без доступа в интернет.

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