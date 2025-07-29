Как будет увеличена пенсия с 1 августа: что нужно знать работающим пенсионерам

С 1 августа в России увеличат пенсии работающим пенсионерам на основе пенсионных баллов

С 1 августа в России начнется увеличение пенсий для работающих пенсионеров. Как пояснила Наталья Косихина, член комитета Совета Федерации по социальной политике, повышение будет зависеть от количества пенсионных баллов, которые были начислены за 2024 год. Размер прибавки будет индивидуальным, так как он зависит от уровня официального дохода и трудового стажа пенсионера.

Максимальное количество баллов для перерасчета ограничено законодательством, и тем, кто работал официально и имел стабильный доход, стоит ожидать ощутимое увеличение выплат. Это изменение затронет россиян, которые продолжали трудиться после выхода на пенсию.

Кроме того, стоит помнить, что чем позже человек оформляет пенсию, тем выше будет его ежемесячная выплата. Например, если оформить пенсию на семь лет позже, то индивидуальные пенсионные коэффициенты могут вырасти на 74%, а фиксированная выплата — на 58%. При восьмилетней отсрочке эти показатели могут увеличиться до 90% и 73% соответственно. Это возможно благодаря повышающим коэффициентам, предусмотренным законом.

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