1 млн долларов против санкций: Лопес сорвала российский концерт из-за страха перед Западом

Американская певица Дженнифер Лопес вела переговоры о выступлении в России в августе, но в итоге отказалась от контракта.
По данным Telegram-канала Mash, стороны согласовали дату и гонорар не менее 1 млн долларов (около 80 млн рублей).
После этапа обсуждения команда певицы приняла решение отказаться от соглашения. Источник указывает причину: опасения репутационных потерь на Западе в связи со специальной военной операцией.
"Пока в стране СВО, у Лопес слишком большие репутационные риски", — пояснили переговорщикам.
Предполагается, что организацией занималось концертное агентство PMI. Его директор Евгений Финкельштейн не подтвердил, но и не опроверг информацию при запросе Mash.
По данным канала, Лопес оставила возможность выступления в России после завершения конфликта на Украине.
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