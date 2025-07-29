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1 млн долларов против санкций: Лопес сорвала российский концерт из-за страха перед Западом

Дженнифер Лопес отказалась от концерта в России из-за репутационных рисков
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Правда ТВ

Американская певица Дженнифер Лопес вела переговоры о выступлении в России в августе, но в итоге отказалась от контракта.

По данным Telegram-канала Mash, стороны согласовали дату и гонорар не менее 1 млн долларов (около 80 млн рублей).

После этапа обсуждения команда певицы приняла решение отказаться от соглашения. Источник указывает причину: опасения репутационных потерь на Западе в связи со специальной военной операцией.

"Пока в стране СВО, у Лопес слишком большие репутационные риски", — пояснили переговорщикам.

Предполагается, что организацией занималось концертное агентство PMI. Его директор Евгений Финкельштейн не подтвердил, но и не опроверг информацию при запросе Mash.

По данным канала, Лопес оставила возможность выступления в России после завершения конфликта на Украине.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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