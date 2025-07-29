Новый поворот в деле о теракте в Крокус Сити Холле: один из обвиняемых раскрывает участие брата в нападении.

Обвиняемый в теракте в Крокус Сити Холле заявил, что его брат участвует в атаке

1:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мухаммадсобир Файзов*, один из обвиняемых в нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл", рассказал, что его брат, который проживает в Турции, также является участником теракта. Согласно материалам дела, предоставленным РИА Новости, Файзов признался, что его брат является членом террористической организации ИГИЛ*. Он добавил, что перед тем, как прибыть в Москву, двое других подозреваемых, Шамсидин Фаридуни* и Саидокрами Муродали Рачабализода*, находились у него.

Файзов сообщил, что его брат активно поддерживает радикальные идеи и принимал участие в подготовке теракта, будучи членом ИГИЛ*. Следствие продолжает работу по выявлению всех участников и организаторов нападения, а также по выяснению других деталей, касающихся плана теракта и подготовки нападения.

Теракт в "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных людей проникли в концертный зал перед началом выступления российской рок-группы "Пикник". Нападавшие открыли стрельбу по зрителям, а затем подожгли здание, после чего скрылись. Это нападение стало крупнейшим терактом в России со времени трагедии в Беслане в 2004 году. В результате атаки погибли 145 человек, а почти 700 человек получили ранения. По данным следствия, теракт был спланирован таким образом, чтобы нападение произошло в момент, когда в зале находилось наибольшее количество людей, что усилило число жертв.

*внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** запрещенная в России террористическая организация.

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