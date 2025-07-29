Казахстан и Россия нарушают санкции, но ЕС согласен на транзит угля через российские порты — что это значит для мировой торговли

Казахстан договорился о поставке угля в ЕС через российские порты

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Казахстан договорился о поставке угля в страны Европейского Союза через российские порты. Министерство торговли и интеграции страны сообщило, что на переговорах с ЕС удалось добиться исключения казахстанского угля из запрета на сделки с российскими портами. В феврале 2025 года ЕС ввел ограничения на операции с рядом российских портов, что поставило под угрозу экспорт казахстанского угля в Европу, особенно через порт Усть-Луга, который традиционно использовался для транзита.

Однако теперь поставки угля возможны, но только при условии, что право собственности на уголь будет принадлежать нерезидентам стран, попавших под санкции. Российские порты могут использоваться лишь для транзита, погрузки или отправки топлива.

Между тем, по прогнозам Международного энергетического агентства, мировая добыча угля в 2025 году достигнет рекордных 9,2 миллиарда тонн, хотя торговля углем сократится, и снижение добычи ожидается не ранее 2026 года.

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