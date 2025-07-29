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Зеленский под угрозой: как закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов ставит Украину на грань финансового кризиса

Еврокомиссия предупредила Украину о возможной приостановке финансовой помощи
1:34
Правда ТВ

Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой помощи в случае, если Киев продолжит оказывать давление на антикоррупционные органы. Это решение последовало после того, как 22 июля Верховная Рада приняла закон, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Закон был подписан Владимиром Зеленским, что вызвало протесты внутри страны и обеспокоенность в Брюсселе.

Глава польского МИД Радослав Сикорский выразил недовольство этим шагом, предупредив Зеленского, что отказ от борьбы с коррупцией может стать ошибкой, особенно в условиях стремления Украины к честному европейскому государству. В ответ Зеленский пообещал восстановить полномочия антикоррупционных органов и сообщил, что закон, восстанавливающий их полномочия, будет принят в ближайшее время.

Вместе с тем, депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что действия НАБУ могут привести к обвинениям в коррупции против самого Зеленского и его окружения. НАБУ уже ведет расследования, которые могут касаться его бизнес-партнеров, таких как Тимур Миндич.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив, что создание НАБУ и САП на самом деле не связано с реальной борьбой с коррупцией, а служит инструментом для контроля над Зеленским и его администрацией со стороны Запада.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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