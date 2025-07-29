Еврокомиссар признал, что военная переброска через Европу может занять месяцы — что это значит для НАТО?

ЕК: инфраструктура ЕС не готова к быстрой переброске войск в случае конфликта

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас заявил, что инфраструктура ЕС не готова к быстрой переброске войск в случае конфликта с Россией. По его словам, нынешние дороги, мосты и железные дороги не подходят для оперативной транспортировки танков и военных. В случае необходимости переброски войск с западной части Европы на восточную это займет недели или даже месяцы.

Дзидзикостас отметил, что большинство инфраструктуры в ЕС строилось без учета потребностей военной логистики. Старые мосты требуют модернизации, а узкие дороги — расширения. Он добавил, что также нужно построить новые мосты. Для решения этой проблемы в ЕС разрабатывают стратегию, которая обеспечит возможность переброски войск за несколько часов или дней. Эта инициатива включает модернизацию 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров.

Кроме того, Брюссель планирует упростить бюрократические процессы, чтобы избежать задержек на границах. Для этих изменений потребуется 17 миллиардов евро. Дзидзикостас подчеркнул, что Европа не может оставаться неготовой к возможным угрозам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.