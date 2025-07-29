Встретили удар: как Медведев поставил Грэма на место в вопросах Украины

Медведев ответил сенатору Грэму*, призвав его работать ради США

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Дмитрий Медведев ответил американскому сенатору Линдси Грэму*, который ранее высказывался о переговорах с Украиной. Заместитель председателя Совета безопасности России в соцсетях посоветовал Грэму не вмешиваться в вопросы переговоров и вместо этого сосредоточиться на работе для своей страны. "Переговоры закончится, когда достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки, дедуля!" — написал Медведев.

Ранее, накануне, Медведев призвал президента США Дональда Трампа помнить, что ультиматумы ведут к войне. Грэм, в свою очередь, ответил, что те, кто считает, что Трамп не серьезно настроен на прекращение кровопролития, скоро сильно ошибутся.

Трамп в понедельник заявил, что сокращает срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, ссылаясь на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он также заявил, что если соглашение не будет достигнуто, то будут введены дополнительные санкции против стран, поддерживающих Россию.

* Внесен в список террористов и экстремистов

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