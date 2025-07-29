Искусственный интеллект может стать неожиданным свидетелем: когда разговор с роботом может быть доказательством

Профессор МГИМО Наталья Семилютина: ИИ может быть признан доказательством в суде

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России искусственный интеллект может стать уликой в суде, если соблюдены все процессуальные нормы. Об этом в интервью Pravda. Ru рассказала доктор юридических наук, профессор МГИМО Наталья Семилютина. Она пояснила, что взаимодействие с ИИ может быть признано доказательством, но это зависит от ситуации.

По словам эксперта, суд может признать допустимыми такие данные, если они помогут установить факты. Например, если человек заявляет, что не может говорить, но активно использует голосового помощника, это может быть использовано как доказательство.

Юрист отметила, что ИИ не является субъектом права, и любое общение с ним рассматривается как факт, а не юридическое действие. Поэтому, если в ходе судебного разбирательства возникнет вопрос, в котором важна роль ИИ, суд может учесть такие взаимодействия как доказательства.

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