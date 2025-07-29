Машину починил — а землю испортил: за что дачников наказывают рублём

Юрист Харди: за ремонт автомобиля на даче можно получить штраф до 20 тысяч рублей

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ремонт машины на дачном участке может обернуться штрафом. Об этом предупредил юрист Тимур Харди в беседе с агентством "Прайм".

Если вы на даче меняете масло или тормозную жидкость, это уже повод для административной ответственности. Такие вещества могут попасть в почву и повредить не только ваш участок, но и соседний. В этом случае, по статье 8.6 КоАП, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, не стоит забывать о законе о тишине. Если вы используете шумные инструменты в неположенные часы — например, болгарку — можно получить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдётся дороже.

А если вы решили превратить дачу в СТО или автомойку — штраф будет ещё выше. За использование участка не по назначению — от 10 до 20 тысяч рублей. Если есть кадастровая стоимость — от 0,5 до 1% от неё.

Но есть и хорошая новость. Подкачать колёса, поменять дворники или прикрутить зеркало — не запрещено. За это штраф не положен.

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