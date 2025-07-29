Вы не заметите, как заразитесь: гепатит B передаётся через то, чем пользуются каждый день

Врач Неронов: гепатит B передаётся через кровь, слюну и нестерильные инструменты

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Гепатит B — опасная вирусная инфекция печени, которая передаётся через кровь, слюну и другие биологические жидкости. Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов в интервью РИАМО.

По его словам, заразиться можно при использовании нестерильных инструментов — как в медицине, так и в салонах красоты. Также инфекция передаётся половым путём, при переливании заражённой крови, а также через бритвы и даже зубные щётки.

Неронов подчёркивает: вирус гепатита B в десятки раз заразнее ВИЧ. Это особенно опасно для врачей и всех, кто работает с кровью — у них риск инфицирования в 3-5 раз выше, чем у остальных.

Летом, добавляет терапевт Оксана Пивоварова, возрастает и общий риск заражения инфекциями через воду и еду.

А вот гепатит C, как объяснил врач Владимир Конев, передаётся не через быт, а чаще через кровь. При этом болезнь может протекать скрытно — без желтухи, а в редких случаях даже проходит сама.

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