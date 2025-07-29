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Банкротство без потери жилья: когда это работает и что нужно знать заранее

Юрист Ананьев: банкротство помогает при невозможности платить ипотеку
1:07
Правда ТВ

 Если платить ипотеку больше нечем — выход есть. Юрист Артём Ананьев рассказал News.Ru, что признание банкротства может стать законным способом освободиться от долгов и избежать давления коллекторов.

Он отметил: процедура давно отлажена и помогает физлицам выйти из сложной ситуации. Главное — не нарушать закон и правильно оформить все документы.

Если жильё ипотечное и единственное, а просрочек по выплатам не было, суд в процессе банкротства может разрешить сохранить квартиру за вами. Важно продолжать вовремя платить по графику и оформить мировое соглашение.

А вот если есть другое имущество — скрывать его нельзя. Продажа по заниженной цене, дарение родственникам или расчёт наличными могут быть легко оспорены. Суд вправе отменить любые сделки с имуществом за три года до подачи заявления о банкротстве.

Ранее юрист Евгений Графкин тоже подчёркивал: банкротство — это легальный способ снизить стресс и начать финансовую жизнь с чистого листа.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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