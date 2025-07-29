Пьёшь воду — за рулём едешь лучше: почему это важнее, чем кондиционер в жару

Венгерские эксперты: жара за рулём снижает концентрацию как алкоголь

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В жару за рулём легко почувствовать себя как будто под градусом — даже если вы не пили. Об этом предупреждают венгерские эксперты по безопасности дорожного движения.

Исследования показывают: даже лёгкое обезвоживание ухудшает внимание, реакцию и способность принимать решения. В некоторых случаях это снижает водительские навыки на 75% — почти как при алкогольном опьянении.

Особенно опасны поездки при температуре выше 27-30 градусов. Растёт риск ошибок: выезд из полосы, позднее торможение, потеря концентрации.

Учёные из Университета Лафборо выяснили: водители без достаточного уровня жидкости в организме совершают вдвое больше ошибок, чем те, кто пьёт воду регулярно.

Важно не только включить кондиционер, но и использовать его правильно. Не направляйте поток холодного воздуха прямо на себя. Лучше охлаждать весь салон. Оптимальная разница температур — не больше 8-15 градусов между улицей и машиной.

Также стоит закрывать окна светоотражающими шторками или плёнкой с UV-фильтром — чтобы уменьшить перегрев.

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