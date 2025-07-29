Пользовался быстрой стиркой — угробил машину и вещи: экспресс-режим ударил по кошельку

Kiskegyed: быстрая стирка ускоряет износ одежды и ломает стиральные машины

1:24 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Если ты часто пользуешься короткой стиркой, чтобы "быстрее покончить с делом", есть повод задуматься. Венгерское издание Kiskegyed пишет, что этот режим может испортить не только одежду, но и саму стиральную машину.

30-минутная программа кажется удобной, особенно если нужно быстро освежить пару футболок. Но на деле она слишком жёсткая. Машина резко греет воду, быстрее крутит барабан и сжимает все этапы стирки в короткое время.

Что в итоге? Вещи изнашиваются быстрее. Моющему средству не хватает времени, чтобы подействовать. Полоскание слабое — на ткани и в машине остаются остатки порошка и грязи. А со временем появляются запахи, плесень и налёт.

Такой режим подходит только для слегка ношеных вещей — например, если ты час проходил в чистой майке. Но для спортивной формы, нижнего белья или свитеров — категорически не годится.

Если спешишь, лучше выбрать "бережную" или "easy-care" программу. Она мягче воздействует и на ткань, и на технику, хотя может не справиться с сильными загрязнениями.

Вывод простой: быстрая стирка удобна, но вредит в долгосрочной перспективе. Лучше потратить немного больше времени, чем потом менять гардероб или вызывать мастера.

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