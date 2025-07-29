Не разлагается, не исчезает, не прощает: что за яд накапливается везде

В России предупредили об угрозе вечных химикатов в осадках и продуктах питания

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На планете растёт уровень опасного токсина — трифторуксусной кислоты, или TFA. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупреждает эколог Илья Рыбальченко. Это вещество уже находят в дождях, почве, еде и даже в крови человека. Причём — даже в Арктике.

TFA входит в группу так называемых "вечных химикатов". Она не разрушается в природе и со временем накапливается в организме. По словам эксперта, это может вызывать рак, бесплодие и сбои иммунной системы.

Источники токсина — промышленность, пестициды, хладагенты и даже медицинские препараты. Опасные соединения встречаются и в быту — например, в жаростойкой бумаге для запекания или упаковке.

Рыбальченко говорит, что производители часто запускают такие вещества в производство без должных исследований. А государственный контроль в России — слабый.

Он предлагает ужесточить проверки, а также поддерживать тех, кто выпускает безопасные аналоги — как это делают в ряде стран, где таким компаниям даже выдают кредиты под минусовую ставку.

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