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96 часов на спасение: как не пропустить момент и защититься после укуса клеща

Эпидемиолог Карань: клеща нужно извлечь и сдать на анализ как можно скорее
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Правда ТВ

Если нашли клеща на теле — действовать нужно быстро. Эпидемиолог Людмила Карань в интервью Pravda. Ruрассказала, что важно как можно скорее удалить насекомое. Чем дольше клещ в теле, тем выше риск заражения.

После этого — сразу к врачу. Клеща нужно отдать на анализ. Особенно важно это при подозрении на клещевой энцефалит. В идеале иммуноглобулин вводят в первые часы после укуса. Максимальный срок — 96 часов, но чем раньше — тем лучше.

Если человек привит — бояться не стоит. Повторная вакцинация не требуется.

Если же клеща не нашли, а просто осталась ранка — не спешите с антибиотиками. Врач говорит, что вслепую лечить боррелиоз нельзя. Это будет не профилактика, а самолечение.

В любом случае, если есть сомнения — лучше проконсультироваться с доктором.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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