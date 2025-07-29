96 часов на спасение: как не пропустить момент и защититься после укуса клеща

Если нашли клеща на теле — действовать нужно быстро. Эпидемиолог Людмила Карань в интервью Pravda. Ruрассказала, что важно как можно скорее удалить насекомое. Чем дольше клещ в теле, тем выше риск заражения.
После этого — сразу к врачу. Клеща нужно отдать на анализ. Особенно важно это при подозрении на клещевой энцефалит. В идеале иммуноглобулин вводят в первые часы после укуса. Максимальный срок — 96 часов, но чем раньше — тем лучше.
Если человек привит — бояться не стоит. Повторная вакцинация не требуется.
Если же клеща не нашли, а просто осталась ранка — не спешите с антибиотиками. Врач говорит, что вслепую лечить боррелиоз нельзя. Это будет не профилактика, а самолечение.
В любом случае, если есть сомнения — лучше проконсультироваться с доктором.
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