Карманный заговор отменяется: врачи разоблачили популярную страшилку

Врач опроверг вред ношения телефона в кармане для мужского здоровья

0:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телефон в кармане не вредит мужскому здоровью. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор Павел Воробьёв — председатель Московского научного общества терапевтов.

Он говорит, что слухов на эту тему много, но никаких доказательств нет. По его словам, он специально изучал вопрос и не нашёл ни одного серьёзного исследования, которое бы подтверждало вред для репродуктивной функции мужчин.

Воробьёв добавил, что разговоры о влиянии телефонов или сетей 5G — это спекуляции. И подчеркнул: тема популярная, многие ею пугают, но на деле всё это — ерунда.

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