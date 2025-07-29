Карманный заговор отменяется: врачи разоблачили популярную страшилку

Телефон в кармане не вредит мужскому здоровью. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор Павел Воробьёв — председатель Московского научного общества терапевтов.
Он говорит, что слухов на эту тему много, но никаких доказательств нет. По его словам, он специально изучал вопрос и не нашёл ни одного серьёзного исследования, которое бы подтверждало вред для репродуктивной функции мужчин.
Воробьёв добавил, что разговоры о влиянии телефонов или сетей 5G — это спекуляции. И подчеркнул: тема популярная, многие ею пугают, но на деле всё это — ерунда.
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