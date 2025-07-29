Шпагат на пирсе и объятия в постели: дочь Успенской не скрывает отношений с хоккеистом

Дочь Любови Успенской нашла любовь: кто покорил сердце Татьяны Плаксиной?

35-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина публично подтвердила роман с хоккеистом Никитой Плотниковым.

Художница опубликовала в соцсетях серию откровенных снимков с совместного отдыха в деревне.

На одном из кадров пара запечатлена в постели: Плотников с обнажённым торсом, к нему нежно прильнула Плаксина. Как выяснилось, её избранник — 25-летний игрок Региональной хоккейной лиги (рост 186 см, вес 82 кг), совмещающий спорт с бизнесом в сфере строительства и обмена валют.

Пара также поделилась романтическими фото на природе: Плотников обнимает художницу за талию, целуя в щеку. Отдельно Плаксина продемонстрировала фигуру в чёрном купальнике, выполнив шпагат на деревянном пирсе после купания.

По данным источников, у Плотникова есть сын от предыдущих отношений, сам спортсмен проживает в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Успенская неоднократно выражала надежду на личное счастье дочери, которая начала активно встречаться с мужчинами этой весной.

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