Шпагат на пирсе и объятия в постели: дочь Успенской не скрывает отношений с хоккеистом

35-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина публично подтвердила роман с хоккеистом Никитой Плотниковым.
Художница опубликовала в соцсетях серию откровенных снимков с совместного отдыха в деревне.
На одном из кадров пара запечатлена в постели: Плотников с обнажённым торсом, к нему нежно прильнула Плаксина. Как выяснилось, её избранник — 25-летний игрок Региональной хоккейной лиги (рост 186 см, вес 82 кг), совмещающий спорт с бизнесом в сфере строительства и обмена валют.
Пара также поделилась романтическими фото на природе: Плотников обнимает художницу за талию, целуя в щеку. Отдельно Плаксина продемонстрировала фигуру в чёрном купальнике, выполнив шпагат на деревянном пирсе после купания.
По данным источников, у Плотникова есть сын от предыдущих отношений, сам спортсмен проживает в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее Успенская неоднократно выражала надежду на личное счастье дочери, которая начала активно встречаться с мужчинами этой весной.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.