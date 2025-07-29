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Говорят, у тёти Леры непростые времена: Кудрявцева взорвала скандал ироничными стихами в ответ на ультиматум мужа

Кудрявцева ответила на скандал с мужем стихами Гордон после его требования замолчать
Правда ТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева публично отреагировала на обострение конфликта с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым.

Ранее она призналась, что у Макарова вновь возникли проблемы с алкоголем, назвав пост "криком души". Хоккеист в резкой форме потребовал прекратить обсуждение темы.

Однако Кудрявцева продолжила диалог необычным способом — опубликовав в соцсетях сатирическое стихотворение, написанное для неё Катей Гордон.

Текст начинается строчками: "Говорят, у тёти Леры непростые времена — жрёт в ночи, не зная меры. Поутру уже пьяна".

Стихи иронично обыгрывают слухи о внешности телеведущей, но завершаются жизнеутверждающе: "Потому ищите Леру в новой сетке передач".

Публикация вызвала волну поддержки. Сергей Лазарев прокомментировал: "Ну, слава Богу!". К нему присоединились Наталья Подольская и Мария Погребняк.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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