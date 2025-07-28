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Готовил сюрприз: Дибров шокировал поклонников новой формой после тихого ухода из соцсетей

Дмитрий Дибров вернулся в соцсети после похудения на 20 кг
1:03
Правда ТВ

Полина Диброва положила конец слухам о разладе в семье, опубликовав в личном блоге первое за долгое время совместное фото с мужем, Дмитрием Дибровым.

Телеведущий пропал из поля зрения подписчиков, сосредоточившись на коррекции веса. Как пояснила Полина, исчезновение Диброва из её соцсетей было связано с подготовкой сюрприза для поклонников.

Артист целенаправленно работал над внешним видом, в результате сбросив 20 килограммов. Результат усилий жена продемонстрировала в конце июля.

На опубликованном снимке Дибров позирует в джинсах с подтяжками и ковбойской шляпе, демонстрируя заметно более стройную фигуру. Лишний вес у телеведущего появился на фоне проблем со здоровьем.

В 2020 году Дибров перенёс инсульт, что вынудило его значительно сократить физическую активность. Его внешний вид неоднократно становился предметом обсуждения и критики в Сети. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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