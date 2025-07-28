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Чувствовал себя неудачником: Рогов вспомнил жуткую ночь на вокзале в промозглой Москве 90-х

Александр Рогов рассказал о самом унизительном моменте в своей жизни
1:04
Правда ТВ

Известный стилист Александр Рогов в эфире шоу "Мысли на ночь" раскрыл тяжёлый эпизод своей молодости. Он рассказал о вынужденной ночёвке на Курском вокзале Москвы в зимний период.

Причиной стала невозможность уехать после концерта группы "Руки вверх!" и полное отсутствие денег.

"В Москве ночевать негде, денег не было. И мы ночевали прямо на лавках", — поделился Рогов.

Стилист эмоционально описал пережитый опыт: "Это было отвратительно, унизительно. Чувствовал себя просто неудачником".

Он особо отметил суровые условия: промозглую зиму и отсутствие тогда торгового центра на вокзале, где можно было бы согреться.

Рогов подчеркнул, что современная благоустроенная Москва сильно отличается от города того времени. "Никому не желаю такого испытать", — резюмировал он, вспоминая чувство беспомощности.

Происшествие случилось после его спонтанной поездки из Тулы, о покорении столицы он тогда не задумывался.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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