Следи за своей метлой: продюсер Zivert в ярости швырнул вызов хореографу Мигелю после оскорблений певицы

Конфликт Zivert и Мигеля набирает обороты: продюсер вступился за певицу

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Продюсер певицы Zivert (Юлии Зиверт) Богдан Леонович вступился за подопечную после резкой критики со стороны хореографа Мигеля.

Конфликт начался с публикации Мигеля в Instagram*. Хореограф разместил фрагмент выступления Кайли Миноуг, противопоставив её уровень российским исполнителям.

В посте прозвучали грубые выражения в адрес Zivert и всей отечественной поп-сцены. Сама певица не отреагировала публично.

Ответил за артистку её продюсер. Леонович в соцсетях назвал Мигеля "чёртом" и посоветовал ему "следить за своей метлой".

"Как Юлю видишь, так в респекте расплываешься, а сейчас кабина протекла вдруг? Так я тебе её починю…", — заявил Леонович, намекая на неискренность хореографа.

Инцидент произошёл вскоре после первого стадионного концерта Zivert в Москве, который собрал около 35 тысяч зрителей. На шоу присутствовали многие медийные персоны, включая Яну Рудковскую, Егора Крида и Ольгу Серябкину.

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