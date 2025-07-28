Самое счастливое время: Земфира* и Литвинова устроили рок-н-ролльный отдых на Корсике с шампанским в море

Земфира* и Литвинова: что известно об их французском отпуске на Корсике?

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Земфира* и Рената Литвинова проводят конец июля на французском острове Корсика. Обе опубликовали кадры с отдыха в своих соцсетях.

Певица Земфира* разместила два селфи, сопроводив их откровенной подписью: "Самое счастливое время в моей жизни".

Рената Литвинова представила более эксцентричный образ, выложив фото, где она плывет в море с сигаретой в зубах и бокалом шампанского в руке.

"Рок-н-ролл. Спасибо, Корсика", — прокомментировала актриса.

Судя по публикациям Литвиновой, на острове же своё 24-летие отметила её дочь Ульяна. Мать поздравила девушку и поделилась редкими фотографиями.

Напомним, Литвинова и Земфира* переехали во Францию после начала специальной военной операции. За рубежом артистки продолжают профессиональную деятельность: Земфира* даёт концерты в Европе, Литвинова ставит спектакли в Париже.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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