Григорьев-Апполонов шокировал поклонников: снова в отношениях, но брак под запретом

Личная жизнь Григорьева-Апполонова: певец снова в отношениях, но против штампа

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Андрей Григорьев-Апполонов в эфире подкаста "Разберёмся" признался, что находится в отношениях, но категорически не планирует официальный брак.

Личность партнёрши и детали романа артист раскрывать отказался.

Певец чётко обозначил свою позицию: тема брака для него закрыта окончательно. Исключением может стать лишь непредвиденная ситуация, например, беременность возлюбленной или возникновение "безумной" влюблённости.

"Я к этому не стремлюсь. То, как я сейчас живу, меня полностью устраивает", — подчеркнул Григорьев-Апполонов.

Напомним, Григорьев-Аполлонов воспитывает двух сыновей от прошлых отношений: 21-летнего Ивана, студента-экономиста, и 17-летнего Артемия, школьника из Санкт-Петербурга.

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