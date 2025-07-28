Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Григорьев-Апполонов шокировал поклонников: снова в отношениях, но брак под запретом

Личная жизнь Григорьева-Апполонова: певец снова в отношениях, но против штампа
0:50
Правда ТВ

Андрей Григорьев-Апполонов в эфире подкаста "Разберёмся" признался, что находится в отношениях, но категорически не планирует официальный брак.

Личность партнёрши и детали романа артист раскрывать отказался.

Певец чётко обозначил свою позицию: тема брака для него закрыта окончательно. Исключением может стать лишь непредвиденная ситуация, например, беременность возлюбленной или возникновение "безумной" влюблённости.

"Я к этому не стремлюсь. То, как я сейчас живу, меня полностью устраивает", — подчеркнул Григорьев-Апполонов.

Напомним, Григорьев-Аполлонов воспитывает двух сыновей от прошлых отношений: 21-летнего Ивана, студента-экономиста, и 17-летнего Артемия, школьника из Санкт-Петербурга.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.