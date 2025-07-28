Тайное стало явным: Боярская раскрыла лица сыновей в честь годовщины

Актриса Елизавета Боярская поделилась редкими семейными фотографиями в своём аккаунте Instagram*. На снимках запечатлены сама актриса, её супруг Максим Матвеев и их сыновья.
Знаковым стало то, что Боярская впервые показала лица детей, не скрывая их. Старшему сыну Андрею сейчас 13 лет, младшему Григорию — 6 лет. Фотографии сопровождались тёплым поздравлением актёра Максима Матвеева.
"Муж! Любимый наш! С днём рождения. И с годовщиной. Сегодня 15 лет нашей семьей. Чем дальше, тем надёжнее, веселее, влюблённее, мудрее, кайфовее. Погнали дальше", — написала Боярская.
Актёры официально зарегистрировали брак 28 июля 2010 года, выбрав для церемонии день рождения Матвеева. Их знакомство произошло ранее на пробах фильма "Не скажу". Боярская признавалась в любви с первого взгляда.
Матвеев на момент встречи состоял в браке с актрисой Яной Сексте. Роман, начавшийся на съёмках, привёл к разводу Матвеева в 2009 году и последующей регистрации отношений с Боярской.
Актёр объяснял дату свадьбы совпадением рабочих графиков.
* соцсеть Instagram запрещена на территории РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией
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