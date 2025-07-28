Акула вцепилась в баллон! Макаревич раскрыл леденящие душу детали нападения на жену

Жена Макаревича едва выжила: шокирующие подробности нападения акулы

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич* раскрыл шокирующие детали нападения акулы на его супругу, Эйнат Кляйн.

В интервью YouTube-проекту "И Грянул Грэм" музыкант заявил, что она чудом осталась жива.

По словам Макаревича, инцидент произошёл во время семейного погружения с инструкторами. Целью было наблюдение за крупной тигровой акулой, достигавшей 3,5 метра в длину.

Внезапно хищница схватила Кляйн за кислородный баллон. Музыкант подчеркнул, что укус чуть ниже мог бы стать фатальным.

Макаревич признался в неожиданной собственной реакции. Находясь в нескольких метрах, он испытал оцепенение вместо того, чтобы броситься на помощь. Мысль "Вот так оно и бывает!" застряла у него в голове.

Спасти ситуацию оперативно смогли лишь сопровождавшие пару молодые инструкторы. Акула, по словам артиста, отступила "очень недовольная".

После благополучного подъёма на поверхность Эйнат Кляйн обнаружила в снаряжении зуб хищницы. Этот зуб был впоследствии превращён в перстень.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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