Эмодзи выдал всё: Галкин* не смог сдержать чувств после выступления Слепакова*

Галкин* назвал выступление Слепакова* в Юрмале блестящим

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Максим Галкин* прокомментировал выступление юмориста Семёна Слепакова* на фестивале Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2025. Концерт проходил в латвийской Юрмале с 25 по 27 июля.

В своём аккаунте Instagram** Галкин опубликовал видео номера Слепакова. Он сопроводил запись краткой, но ёмкой оценкой: "Блестяще". К публикации был добавлен эмодзи, изображающий смех.

В своём выступлении 26 июля Семён Слепаков обратился к прошлому фестиваля, вспоминая времена до начала специальной военной операции.

Его песня ностальгировала по эпохе, когда на сцене блистали многие популярные российские юмористы и артисты. Финальные строки песни констатировали: "А ныне шутят здесь под шум прибоя только двое".

Днём ранее, 25 июля, на сцене фестиваля в Юрмале выступил ещё один артист — лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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