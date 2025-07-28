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Трамп в растерянности: дело Эпштейна парализовало Белый дом

WP: Трамп не увольняет чиновников из-за реакции на дело Эпштейна
1:17
Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп не спешит увольнять кого-либо из своей команды, несмотря на скандал вокруг его возможных связей с Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника, Трамп раздражён тем, как его администрация справляется с ситуацией. Но он боится, что увольнения только усугубят кризис и вызовут "ещё больший спектакль".

В центре истории оказалась генпрокурор Пэм Бонди. Именно она настаивает на публикации материалов ФБР по делу Эпштейна. Это вызвало бурную реакцию среди сторонников Трампа, которые теперь требуют полной прозрачности.

СМИ пишут, что президент буквально в ярости. Ему не нравится, как администрация реагирует на всплеск слухов и теорий заговора. Ранее он назвал обвинения в свой адрес "новой аферой демократов".

Трамп даже попросил обнародовать стенограммы по делу Эпштейна, но суды пока не дают на это разрешения.

Напомним, Эпштейна обвиняли в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних. В 2019 году его нашли мёртвым в тюремной камере. Официально — самоубийство.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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