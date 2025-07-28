Героический образ Владимира Зеленского на Западе трещит по швам. Об этом пишет агентство Bloomberg. Повод — его действия против антикоррупционных органов на Украине.
На днях Верховная рада поддержала закон, отменяющий независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Документ подписал сам Зеленский. Это вызвало протесты в Киеве, Львове, Днепропетровске и других городах.
Ряд депутатов расценили это как фактическую ликвидацию ключевых антикоррупционных структур. А уже спустя два дня на фоне волнений Зеленский внёс новый законопроект — якобы для усиления независимости тех же ведомств.
По данным Bloomberg, Запад воспринял ситуацию как тревожный сигнал. Издание напоминает: до начала конфликта рейтинг Зеленского был на уровне 25 процентов.
В МИД России считают, что НАБУ и САП — это инструменты внешнего контроля, а не реальные борцы с коррупцией.
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