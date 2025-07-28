Украина разворачивается на Восток: газ теперь пойдёт из Баку

Украина закупила первую партию азербайджанского газа — глава Нафтогаза

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украина впервые закупает газ у Азербайджана. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Поставка небольшая, но, как он подчеркнул, стратегически важная. Газ поступает по Трансбалканскому коридору — через Болгарию и Румынию до украинской границы. Соглашение подписано с дочерней компанией SOCAR — SOCAR Energy Ukraine.

Переговоры о поставках вёл ещё в начале июля бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он обсуждал сотрудничество с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.

На фоне этих новостей в Киеве уже предупреждали: стране может не хватить топлива на зиму. По словам депутата Алексея Кучеренко, Украине не хватает около 10 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.

Теперь власти рассчитывают на долгосрочное партнёрство с Азербайджаном.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.