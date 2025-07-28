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Украина разворачивается на Восток: газ теперь пойдёт из Баку

Украина закупила первую партию азербайджанского газа — глава Нафтогаза
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Правда ТВ

Украина впервые закупает газ у Азербайджана. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Поставка небольшая, но, как он подчеркнул, стратегически важная. Газ поступает по Трансбалканскому коридору — через Болгарию и Румынию до украинской границы. Соглашение подписано с дочерней компанией SOCAR — SOCAR Energy Ukraine.

Переговоры о поставках вёл ещё в начале июля бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он обсуждал сотрудничество с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.

На фоне этих новостей в Киеве уже предупреждали: стране может не хватить топлива на зиму. По словам депутата Алексея Кучеренко, Украине не хватает около 10 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.

Теперь власти рассчитывают на долгосрочное партнёрство с Азербайджаном.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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