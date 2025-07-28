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Третья мировая без ядерного взрыва: Гурулёв объяснил, как она уже началась

Депутат Андрей Гурулев заявил, что Третья мировая война уже началась
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Правда ТВ

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что третья мировая война уже началась. Правда, по его словам, она идёт в непривычном формате.

В своём Telegram-канале он написал, что США теряют мировое лидерство и пытаются "утопить" остальной мир, чтобы сохранить своё влияние. Он считает, что конфликт на Украине — лишь один из фронтов этой глобальной борьбы.

Гурулев также уверен — переговоры с Киевом бессмысленны. По его словам, Зеленский не пойдёт на мир, а наоборот — может объявить новую волну мобилизации, призвав мужчин от 18 до 25 лет.

Политик подчеркнул, что российская армия к войне готова. Но, по его мнению, нужно срочно нарастить производство оружия и внедрять искусственный интеллект в оборонную промышленность.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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