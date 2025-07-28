Работают как в Европе, заправляются как в Молдавии: россияне теряют топливо на глазах

Жители России могут купить 1360 литров бензина на среднюю зарплату — рейтинг

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия заняла 15-е место в рейтинге доступности бензина в Европе. РИА Новости подсчитали, сколько литров АИ-95 может купить житель каждой страны на свою среднюю зарплату.

Россиянин сейчас может позволить себе около 1360 литров — между Испанией и Казахстаном. Лидирует Люксембург с показателем почти в 2900 литров. В пятёрке — Великобритания, Норвегия, Австрия и Ирландия.

Хуже всего ситуация в Молдавии — там зарплаты хватает лишь на 546 литров. Ниже 800 литров также в Латвии, Румынии, Венгрии и Хорватии.

При этом только в России, Казахстане и Белоруссии цены на бензин в этом году растут. В РФ — на 2,7 процента. В остальной Европе стоимость, наоборот, снижается.

Самый дешёвый бензин — в Казахстане: 40 рублей за литр. В России — 62 рубля. Самый дорогой — в Дании, почти 180 рублей.

Тем временем, на бирже цена бензина в РФ почти побила исторический максимум. Власти уже обсуждают запрет экспорта и повышение предельной цены для демпфера.

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