Коммунальные долги — новая головная боль россиян: коллекторам могут включить зелёный свет

В России могут разрешить продавать долги за коммуналку коллекторам. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость. Предложение уже отправлено в правительство.
Сейчас управляющие компании не имеют права передавать долги третьим лицам — это запрещает Жилищный кодекс. Но долги населения растут. Только в первом квартале 2023 года они достигли 900 миллиардов рублей. Половина этой суммы — на балансе УК.
В ассоциации говорят — денег не хватает даже на текущий ремонт и обслуживание домов. А расплачиваются за это все жители, даже те, кто платит вовремя.
В Госдуме уже обсуждают закон, который даст право УК передавать долги ресурсоснабжающим организациям. Плюс — упрощённый способ взыскания долгов через нотариуса, без суда. Оба документа могут принять осенью.
Юристы предупреждают — возврат коллекторов в сферу ЖКХ может привести к злоупотреблениям. Именно из-за этого несколько лет назад такие схемы запретили.
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