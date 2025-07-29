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Коммунальные долги — новая головная боль россиян: коллекторам могут включить зелёный свет

В России могут снять запрет на продажу долгов за коммуналку коллекторским агентствам
1:10
Правда ТВ

В России могут разрешить продавать долги за коммуналку коллекторам. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость. Предложение уже отправлено в правительство.

Сейчас управляющие компании не имеют права передавать долги третьим лицам — это запрещает Жилищный кодекс. Но долги населения растут. Только в первом квартале 2023 года они достигли 900 миллиардов рублей. Половина этой суммы — на балансе УК.

В ассоциации говорят — денег не хватает даже на текущий ремонт и обслуживание домов. А расплачиваются за это все жители, даже те, кто платит вовремя.

В Госдуме уже обсуждают закон, который даст право УК передавать долги ресурсоснабжающим организациям. Плюс — упрощённый способ взыскания долгов через нотариуса, без суда. Оба документа могут принять осенью.

Юристы предупреждают — возврат коллекторов в сферу ЖКХ может привести к злоупотреблениям. Именно из-за этого несколько лет назад такие схемы запретили.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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