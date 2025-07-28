Что скрывается за сделкой с США: Ле Пен увидела в ней фиаско для Европы

Марин Ле Пен называет новую торговую сделку между ЕС и США — полным провалом. По её словам, это удар и по экономике, и по морали, и по политике.
Суть соглашения: с 27 июля на большинство европейских товаров в США введены пошлины в 15%. В ответ Евросоюз обязался закупать у Америки СПГ, ядерное топливо и оружие.
Ле Пен уверена — сделка невыгодна и ставит Европу в неравное положение. Особенно — по сравнению с Великобританией. Она считает это уступкой, сравнивает с капитуляцией для французской промышленности, энергетики и военной сферы.
Соглашение стало продолжением торговой политики Вашингтона. Президент Трамп весной уже повысил пошлины на импорт из ряда стран, а с 1 августа вводит 30-процентные тарифы для ЕС.
Если Европа пойдёт на ответные шаги — США обещают поднять ставки ещё выше. Фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готов к переговорам, но и к ответным мерам — тоже.
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