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Что скрывается за сделкой с США: Ле Пен увидела в ней фиаско для Европы

Марин Ле Пен назвала торговое соглашение ЕС с США экономическим фиаско
1:07
Правда ТВ

Марин Ле Пен называет новую торговую сделку между ЕС и США — полным провалом. По её словам, это удар и по экономике, и по морали, и по политике.

Суть соглашения: с 27 июля на большинство европейских товаров в США введены пошлины в 15%. В ответ Евросоюз обязался закупать у Америки СПГ, ядерное топливо и оружие.

Ле Пен уверена — сделка невыгодна и ставит Европу в неравное положение. Особенно — по сравнению с Великобританией. Она считает это уступкой, сравнивает с капитуляцией для французской промышленности, энергетики и военной сферы.

Соглашение стало продолжением торговой политики Вашингтона. Президент Трамп весной уже повысил пошлины на импорт из ряда стран, а с 1 августа вводит 30-процентные тарифы для ЕС.

Если Европа пойдёт на ответные шаги — США обещают поднять ставки ещё выше. Фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готов к переговорам, но и к ответным мерам — тоже.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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