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Домик есть — налога нет: как государство облегчает жизнь дачникам

Юрист Хаустов напомнил о налоговой льготе для дачников
Правда ТВ

Если у вас на даче стоит зарегистрированный капитальный домик, вы можете сэкономить на налогах. Юрист Сергей Хаустов напомнил: налог на имущество не взимается с 50 квадратных метров общей площади такого строения.

Например, если дом по документам занимает 60 "квадратов" и его кадастровая стоимость — 600 тысяч рублей, то налог будет рассчитываться только с оставшихся 10 квадратов. Это значит, что налоговая база составит 100 тысяч рублей.

Важно помнить: в каждом регионе действует своя налоговая ставка. А кадастровую стоимость можно оспорить — если она завышена, есть шанс сократить платёж.

Если площадь дома не превышает 50 кв. м — налог платить вообще не придётся. Но при этом дом должен быть зарегистрирован. С марта 2025 года все капитальные строения на дачных участках — будь то дом, баня или сарай — подлежат обязательной регистрации. Капитальными считаются постройки, которые невозможно перенести без разрушения.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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