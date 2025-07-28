Без флага — без закона: за какие номера теперь штрафуют на 500 рублей

На дорогах всё чаще можно увидеть машины с номерами без флага России — многие водители удивляются, почему это не считается нарушением. До 2025 года такие таблички действительно не запрещались. ГОСТ позволял выпуск дубликатов номеров без триколора, и многие водители специально заказывали их ради эстетики — якобы такие знаки выглядят сдержаннее и стильнее, особенно на тёмных машинах.
Выпуском таких дубликатов занимались лицензированные компании. Чаще всего к ним обращались после утери номеров, но нередко и просто для "обновления внешнего вида". Стоимость комплекта — около 1500 рублей.
Однако с 1 января 2025 года правила изменились. Теперь на всех новых регистрационных знаках флаг обязателен. Если автомобиль поставлен на учёт после этой даты, номера без флага считаются нарушением — за это полагается штраф 500 рублей. А вот тем, кто зарегистрировал машину раньше, волноваться не нужно: такие знаки остаются законными.
Отдельно стоит отметить: распространённое мнение о том, что камеры якобы не считывают номера без флага, — миф. Современные комплексы распознают любой номер, а при плохой видимости штраф формируется вручную. Так что "маскировка" не поможет.
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