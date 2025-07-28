Красивые волосы — не в шампуне: как обычное мытьё всё портит

Врач Салом назвала главные ошибки при мытье головы

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Многие моют голову неправильно — об этом напомнила врач Айна Салом. В интервью Vanitatis она указала на главные ошибки, которые могут испортить даже самые дорогие уходовые средства.

Первое, на что обращает внимание врач, — мыть шампунем нужно именно кожу головы, а не волосы по всей длине. Волосам будет достаточно пены, которая стекает при ополаскивании. Вторая ошибка — горячая вода. Из-за неё волосы становятся сухими, ломкими и теряют блеск. Лучше использовать тёплую, комфортную воду.

Салом также отметила, что многие плохо смывают шампунь. Остатки средства могут вызвать зуд, раздражение и шелушение кожи головы. По словам врача, правильно подобранный способ мытья может дать больше, чем дорогие маски и сыворотки.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева рассказывала, что одной из причин появления перхоти может быть неправильно выбранный шампунь.

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