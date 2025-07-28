Хрустите на здоровье — но не при боли: когда привычка становится проблемой

Врач Вальдесусо: хруст пальцами не вредит суставам у здоровых людей

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Хрустеть пальцами — вредно или нет? Врач-физиотерапевт Рауль Вальдесусо считает, что для здоровых людей такая привычка безопасна. В интервью изданию Vanitatis он объяснил: характерный щелчок возникает, когда в суставе лопаются пузырьки газа. Это не разрушает сустав и не приводит к износу.

Но если у человека есть болезни суставов, воспаления или боль при движении — от привычки лучше отказаться. Вальдесусо уточнил: любые неприятные ощущения, ограничение подвижности или дискомфорт — повод пересмотреть поведение и обратиться к врачу.

Так что если пальцы хрустят, но ничего не болит — переживать не о чем. В остальных случаях — лучше не рисковать.

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