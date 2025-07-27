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Самый сильный паспорт — в кармане: как одна бумажка меняет жизнь

The Henley Passport Index назвал паспорт Сингапура самым сильным в 2025 году
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Правда ТВ

Паспорт Сингапура снова признан самым сильным в мире — по данным Henley Passport Index за первое полугодие 2025 года. Граждане этой страны могут посещать без визы сразу 193 государства.

На втором месте — Япония и Южная Корея. Обе страны дают доступ к 190 направлениям. А третью строчку делят восемь европейских государств: Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания. Их граждане могут свободно въезжать в 189 стран.

Россия сохранила свои позиции и по-прежнему находится на 46-м месте, вместе с Турцией. Обе страны имеют безвизовый доступ в 114 государств. Отметим, что год назад Россия была на 45-м месте — тогда тоже делила его с Турцией.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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