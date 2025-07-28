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Хотите собаку, но не пылесос? Эти породы не оставят шерсть по всему дому — подойдут даже аллергикам

Названы породы собак, которые почти не линяют и подходят аллергикам
1:46
Правда ТВ

Если вы хотите завести собаку, но не готовы каждый день пылесосить пол и диваны, обратите внимание на породы, которые практически не линяют. Они не только удобны в быту, но и прекрасно подойдут для аллергиков или просто любителей чистоты.

Бордер-терьер — короткошёрстный энергичный пёс, который не оставляет шерсть на ковре, но требует много прогулок. Бишон-фризе, несмотря на пушистый вид, не сыплет шерсть, если его регулярно расчёсывать. Бергамаско выглядит как комок шерсти, но благодаря особой структуре — тройному типу волос — практически не линяет.

Эрдельтерьер отличается жёсткой шерстью и высоким интеллектом. Он и охранник, и компаньон. Бородатый колли — древняя британская порода. При всей своей пушистости он не засоряет дом шерстью. Такса — компактная и гладкошёрстная, не линяет и не требует сложного ухода.

Грейхаунд — грациозный и гладкий, идеально подойдёт тем, кто хочет спокойного, "чистого" пса. Кане-корсо — внушительный и умный, шерсть у него короткая и не осыпается. Миниатюрный шнауцер — добродушный охранник с проволочной шерстью, которая остаётся на собаке, а не на вашей мебели.

Шотландский терьер — стильный, сдержанный, благородный. Он тоже не оставит после себя шлейфа из шерсти. И, наконец, бедлингтон-терьер — пёс с шерстью, похожей на овечью, — мягкий, не линяющий и отличный друг для всей семьи.

Все эти породы подойдут тем, кто не хочет превращать уборку в ежедневный ритуал, но при этом мечтает о верном и уютном спутнике.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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