Мухи и мошки убегут в панике: домашние средства помогут победить их без химии

Мухи и мошки портят вам жизнь? Не торопитесь хвататься за химию. Есть шесть натуральных способов избавиться от насекомых без вреда для воздуха в доме, пишет CNews.
Первое — белый уксус. Распылите его по подоконникам и у мусорного ведра. Резкий запах отпугивает мух.
Второе — эфирные масла. Особенно хороши герань, лимонник и базилик. Несколько капель в воду — и у вас ароматный барьер у окна или на балконе.
Третье — пищевая сода. Разведите соду в воде и опрыскайте места, где насекомых больше всего. Отлично работает на кухне и у окон.
Четвёртое — лаванда. Мухи её терпеть не могут. Используйте сушёные пучки или масло в аромалампе — в доме сразу станет уютнее.
Пятое — гвоздика и цитрус. Воткните бутоны гвоздики в половинку апельсина или лимона — получится и украшение, и защита.
И шестое — чёрное мыло. Растворите ложку в литре тёплой воды и опрыскайте поверхности. Мошки не вернутся.
Все средства — дешёвые, безопасные и проверенные. Попробуйте — и про назойливых насекомых можно будет забыть.
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