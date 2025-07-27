Мухи и мошки убегут в панике: домашние средства помогут победить их без химии

Белый уксус, лаванда и сода помогут убрать насекомых из квартиры — CNews

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мухи и мошки портят вам жизнь? Не торопитесь хвататься за химию. Есть шесть натуральных способов избавиться от насекомых без вреда для воздуха в доме, пишет CNews.

Первое — белый уксус. Распылите его по подоконникам и у мусорного ведра. Резкий запах отпугивает мух.

Второе — эфирные масла. Особенно хороши герань, лимонник и базилик. Несколько капель в воду — и у вас ароматный барьер у окна или на балконе.

Третье — пищевая сода. Разведите соду в воде и опрыскайте места, где насекомых больше всего. Отлично работает на кухне и у окон.

Четвёртое — лаванда. Мухи её терпеть не могут. Используйте сушёные пучки или масло в аромалампе — в доме сразу станет уютнее.

Пятое — гвоздика и цитрус. Воткните бутоны гвоздики в половинку апельсина или лимона — получится и украшение, и защита.

И шестое — чёрное мыло. Растворите ложку в литре тёплой воды и опрыскайте поверхности. Мошки не вернутся.

Все средства — дешёвые, безопасные и проверенные. Попробуйте — и про назойливых насекомых можно будет забыть.

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