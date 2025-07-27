Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Мухи и мошки убегут в панике: домашние средства помогут победить их без химии

Белый уксус, лаванда и сода помогут убрать насекомых из квартиры — CNews
1:18
Правда ТВ

Мухи и мошки портят вам жизнь? Не торопитесь хвататься за химию. Есть шесть натуральных способов избавиться от насекомых без вреда для воздуха в доме, пишет CNews.

Первое — белый уксус. Распылите его по подоконникам и у мусорного ведра. Резкий запах отпугивает мух.

Второе — эфирные масла. Особенно хороши герань, лимонник и базилик. Несколько капель в воду — и у вас ароматный барьер у окна или на балконе.

Третье — пищевая сода. Разведите соду в воде и опрыскайте места, где насекомых больше всего. Отлично работает на кухне и у окон.

Четвёртое — лаванда. Мухи её терпеть не могут. Используйте сушёные пучки или масло в аромалампе — в доме сразу станет уютнее.

Пятое — гвоздика и цитрус. Воткните бутоны гвоздики в половинку апельсина или лимона — получится и украшение, и защита.

И шестое — чёрное мыло. Растворите ложку в литре тёплой воды и опрыскайте поверхности. Мошки не вернутся.

Все средства — дешёвые, безопасные и проверенные. Попробуйте — и про назойливых насекомых можно будет забыть.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.