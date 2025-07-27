Дженнифер Энистон и гипнотерапевт: что думает Брэд Питт о новом романе?

Брэд Питт поддержал роман Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом: подробности

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Брэд Питт позитивно отреагировал на известие о новом романе своей бывшей супруги, Дженнифер Энистон.

По данным источников Daily Mail, близких к актёру, отец шестерых детей "невероятно рад", что 56-летняя Энистон нашла счастье с 50-летним гипнотерапевтом Джимом Кёртисом.

Инсайдеры подчёркивают сохранившуюся привязанность Питта к экс-жене, несмотря на развод двадцать лет назад.

"Когда находишь подходящего партнёра, всё в мире становится на свои места. Он надеется, что именно это и происходит с Джен", — пояснил источник.

Питт и Энистон развелись в 2005 году после пяти лет брака. Вскоре после этого Питт начал отношения с Анджелиной Джоли, на которой женился в 2014 году и развёлся в 2016-м.

Энистон также была замужем после Питта — за актёром Джастином Теру, их брак продлился с 2015 по 2017 год. Новый избранник Энистон, Кёртис, известен в Голливуде как специалист по работе со знаменитостями и владелец элитной пляжной виллы в Малибу.

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