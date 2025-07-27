Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вы гробите свою стиралку, сами этого не зная: мотор перегревается уже после второй загрузки

Эксперты предупредили: стирка подряд без пауз сокращает срок службы машины
1:09
Правда ТВ

Многие запускают стиральную машину по нескольку раз подряд — особенно после отпуска или в выходные. Но, как предупреждают специалисты, такая нагрузка может сократить срок службы техники. Особенно это касается старых моделей. Об этом сообщает centrum.cz.

При непрерывной стирке мотор, нагревательный элемент и электроника перегреваются. Это повышает риск поломки. Даже у современных машин такая эксплуатация — не лучший сценарий.

Эксперты советуют делать паузу между стирками минимум 30-60 минут. За это время техника успевает остыть. Это особенно важно после интенсивных и коротких программ.

Чтобы продлить срок службы машины, стоит время от времени запускать стирку на высокой температуре — не ниже 60 градусов. Это помогает прочистить внутренности от остатков порошка и предотвратить запахи.

Вывод простой: пусть даже техника выдерживает 5-6 загрузок подряд, отдых ей всё равно нужен. Тогда и ломаться будет реже.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.