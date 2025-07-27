Вы гробите свою стиралку, сами этого не зная: мотор перегревается уже после второй загрузки

Эксперты предупредили: стирка подряд без пауз сокращает срок службы машины

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Многие запускают стиральную машину по нескольку раз подряд — особенно после отпуска или в выходные. Но, как предупреждают специалисты, такая нагрузка может сократить срок службы техники. Особенно это касается старых моделей. Об этом сообщает centrum.cz.

При непрерывной стирке мотор, нагревательный элемент и электроника перегреваются. Это повышает риск поломки. Даже у современных машин такая эксплуатация — не лучший сценарий.

Эксперты советуют делать паузу между стирками минимум 30-60 минут. За это время техника успевает остыть. Это особенно важно после интенсивных и коротких программ.

Чтобы продлить срок службы машины, стоит время от времени запускать стирку на высокой температуре — не ниже 60 градусов. Это помогает прочистить внутренности от остатков порошка и предотвратить запахи.

Вывод простой: пусть даже техника выдерживает 5-6 загрузок подряд, отдых ей всё равно нужен. Тогда и ломаться будет реже.

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